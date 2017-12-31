Более ста машин выстроились в автоелку в Екатеринбурге

Екатеринбург, 31 декабря. Автолюбители приняли участие во флешмобе в Екатеринбурге в ночь на 31 декабря: 120 машин стали элементами главного символа Нового года — елки. Транспортные средства выстроились в большую автоелку.

На территории парковки Екатеринбург-Экспо автомобили выстроились в фигуру елки, сообщает «Е1.ru». Участниками флешмоба стали молодежь и семейные пары, некоторые ради участия в таком новогоднем событии приехали из городов области.

«Нам понравилось, неплохая организация. Вообще было впечатление, что собрались люди, которые не настоялись в предновогодних пробках» — сообщает один из участников флешмоба.

Организатор флешмоба отметил, что не ожидал, что в создании новогодней елки из автомобилей примет участие более ста машин. Принять участие во флешмобе предлагали через группу в социальной сети «ВКонтакте».