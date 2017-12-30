Скончался исследователь истории Екатеринбурга Сергей Погодин

Екатеринбург, 30 декабря. Известный писатель, автор книги «История, тайны и легенды «Дома чекиста» Сергей Погодин скончался в возрасте 41 года в Екатеринбурге.

Как сообщает «Инфореактор» со ссылкой на информацию, предоставленную музеем Эрнста Неизвестного, в возрасте 41 года скончался известный писатель Сергей Погодин, который совершил огромный вклад в развитие клуба Художественного музея Эрнста Неизвестного. На сайте музея отмечают:

«Сергей Александрович был не просто талантливым писателем, публицистом и активным пропагандистом культурного наследия Эрнста Иосифовича Неизвестного, но и очень энергичным человеком, воодушевляющим всех вокруг на творческие открытия».

Подробности смерти писателя не уточняются. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшей трагедии.