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Пьяного депутата за рулем задержали в Свердловской области
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    Пьяного депутата за рулем задержали в Свердловской области

    20:04  30 Декабря 2017  /обновлено: 20:04  30 Декабря 2017
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    Пьяного депутата за рулем задержали в Свердловской области

    Екатеринбург, 30 декабря. Сотрудники Госавтоинспекции Урала задержали пьяного депутата, находившегося за рулем автомобиля.

    Как сообщает «URA.RU» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, в городе Алапаевске задержали 56-летнего Андрея Дедюхина, депутата местной Думы, который находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля. Инспекторы доставили мужчину в больницу, медицинское освидетельствование подтвердило, что он пьян.

    «В отношении правонарушителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а это подтвердила проведенная экспертиза, сотрудники полиции завели административное производство», — отмечает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #урал #екатеринбург #депутат
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