Пьяного депутата за рулем задержали в Свердловской области

Екатеринбург, 30 декабря. Сотрудники Госавтоинспекции Урала задержали пьяного депутата, находившегося за рулем автомобиля.

Как сообщает «URA.RU» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, в городе Алапаевске задержали 56-летнего Андрея Дедюхина, депутата местной Думы, который находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля. Инспекторы доставили мужчину в больницу, медицинское освидетельствование подтвердило, что он пьян.