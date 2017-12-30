Пьяного депутата за рулем задержали в Свердловской области
Екатеринбург, 30 декабря. Сотрудники Госавтоинспекции Урала задержали пьяного депутата, находившегося за рулем автомобиля.
Как сообщает «URA.RU» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, в городе Алапаевске задержали 56-летнего Андрея Дедюхина, депутата местной Думы, который находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля. Инспекторы доставили мужчину в больницу, медицинское освидетельствование подтвердило, что он пьян.
«В отношении правонарушителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а это подтвердила проведенная экспертиза, сотрудники полиции завели административное производство», — отмечает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.