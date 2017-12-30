Крупнейшие торговые центры эвакуировали в Екатеринбурге

Екатеринбург, 30 декабря. Несколько торговых центров в Екатеринбурге эвакуировали, предположительно, из-за звонков о минировании.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на сообщения от очевидцев, посетителей и сотрудников трех торговых центров «МЕГА», «Гринвич» и «Карнавал» около 16:00 часов по местному времени эвакуировали, их попросили по громкой связи покинуть здания по техническим причинам.

В пресс-службе УФСБ по Свердловской подтвердили, что в торговых центрах сотрудники силовых структур проводят эвакуацию. К настоящему моменту причины чрезвычайного происшествия не известны.