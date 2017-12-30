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Густой туман окутал Екатеринбург
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    Густой туман окутал Екатеринбург

    10:10  30 Декабря 2017  /обновлено: 10:11  30 Декабря 2017
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    Густой туман окутал Екатеринбург

    Екатеринбург, 30 декабря. Екатеринбург погрузился в густой туман, который задержится в столице Урала еще на двое суток из-за отсутствия благоприятных для рассеивания метеорологических условий.

    Как сообщает «URA.RU», в субботу, 30 декабря, областной центр окутал туман, на который жалуются жители Эльмаша, Вторчермета, Ботанического и Академического, Верхней Пышмы. Автомобилисты говорят о плохой видимости на дорогах.

    Как сообщают представители Свердловского гидрометцентра, безветренная погода сохранится до вечера 2 января. Скорость ветра днем 30 декабря составит от двух до шести метров в секунду, а в воскресенье, 31 декабря она увеличится до десяти метров в секунду.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург #туман
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