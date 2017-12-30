Две иномарки столкнулись в Екатеринбурге из-за сильного тумана

Екатеринбург, 30 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилась в Екатеринбурге: столкнулись две иномарки из-за непогоды.

Автомобильная авария произошла в субботу, 30 декабря, ранним утром на пересечении Гагарина и Педагогическая. Причиной стал сильный туман. Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию от очевидцев, пострадали мужчина и женщина. Сотрудники скорой помощи доставили пострадавших в медицинское учреждение.

В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства случившейся аварии, после чего будет вынесено решение процессуального характера.