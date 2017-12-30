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Две иномарки столкнулись в Екатеринбурге из-за сильного тумана
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    Две иномарки столкнулись в Екатеринбурге из-за сильного тумана

    10:09  30 Декабря 2017  /обновлено: 10:11  30 Декабря 2017
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    Две иномарки столкнулись в Екатеринбурге из-за сильного тумана

    Екатеринбург, 30 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилась в Екатеринбурге: столкнулись две иномарки из-за непогоды.

    Автомобильная авария произошла в субботу, 30 декабря, ранним утром на пересечении Гагарина и Педагогическая. Причиной стал сильный туман. Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию от очевидцев, пострадали мужчина и женщина. Сотрудники скорой помощи доставили пострадавших в медицинское учреждение.

    В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства случившейся аварии, после чего будет вынесено решение процессуального характера.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #екатеринбург #авария
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