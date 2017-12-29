Росгвардейцы нагрянули на корпоратив Роспотребнадзора Свердловской области
Екатеринбург, 29 декабря. Росгвардейцы посетили сотрудников свердловского Роспотребнадзора на корпоративном вечере в связи с возбужденными административными делами.
В рамках проверочных мероприятий, необходимых для выяснения обстоятельств возбуждения административных дел, силовики нагрянули на корпоративный вечер сотрудников Роспотребнадзора. Пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области отмечает:
«Задержание произошло в рамках следственных мероприятий, которые проводит городское управление внутренних дел. Проверялись действия должностных лиц по факту возбуждения административных дел в ходе надзорных мероприятий».
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