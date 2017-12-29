18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Украинские силовики обстреляли из минометов населенный пункт в Донбассе — ДНР
Происшествия
Росгвардейцы нагрянули на корпоратив Роспотребнадзора Свердловской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Росгвардейцы нагрянули на корпоратив Роспотребнадзора Свердловской области

    19:00  29 Декабря 2017  /обновлено: 19:01  29 Декабря 2017
    88

    Росгвардейцы нагрянули на корпоратив Роспотребнадзора Свердловской области

    Екатеринбург, 29 декабря. Росгвардейцы посетили сотрудников свердловского Роспотребнадзора на корпоративном вечере в связи с возбужденными административными делами.

    В рамках проверочных мероприятий, необходимых для выяснения обстоятельств возбуждения административных дел, силовики нагрянули на корпоративный вечер сотрудников Роспотребнадзора. Пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области отмечает:

    «Задержание произошло в рамках следственных мероприятий, которые проводит городское управление внутренних дел. Проверялись действия должностных лиц по факту возбуждения административных дел в ходе надзорных мероприятий».

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #екатеринбург
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Освобожденных из плена украинских военных заподозрили в дезертирстве

        Освобожденных из плена украинских военных заподозрили в дезертирстве

        18:57   29 Декабря 2017
        2894
        Путин одобрил ратификацию соглашения с Сирией о расширении базы ВМФ в Тартусе

        Путин одобрил ратификацию соглашения с Сирией о расширении базы ВМФ в Тартусе

        15:31   29 Декабря 2017
        759
        Минтранс обнародовал первое фото готового участка Крымского моста

        Минтранс обнародовал первое фото готового участка Крымского моста

        14:54   29 Декабря 2017
        7829
        Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

        Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

        13:04   29 Декабря 2017
        1399