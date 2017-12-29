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Автомобиль с газовыми баллонами загорелся после ДТП на Екатеринбургской КАД
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    Автомобиль с газовыми баллонами загорелся после ДТП на Екатеринбургской КАД

    11:31  29 Декабря 2017  /обновлено: 11:31  29 Декабря 2017
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    Автомобиль с газовыми баллонами загорелся после ДТП на Екатеринбургской КАД

    Екатеринбург, 29 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером на Екатеринбургской КАД: после столкновения грузовой машины и иномарки возникла угроза взрыва из-за газовых баллонов, которые перевозил грузовик.

    Автомобильная авария случилась недалеко от Большого Истока: водитель автомобиля ГАЗ остановился поперек проезжей части во время выполнения разворота. Пресс-служба ГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области отмечает:

    «Водитель автомобиля ГАЗ во время маневра не предоставил преимущество в движении Skoda, в результате чего произошло столкновение с последующим опрокидыванием и возгоранием обеих машин».

    До приезда пожарно-спасательного отряда очевидцы аварии потушили иномарку и вынесли восемь газовых баллонов из горящего грузовика. Взрыва удалось избежать. Водитель легковушки получил травмы, сотрудники скорой помощи госпитализировали его в медицинское учреждение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #взрыв #дтп #екатеринбург #авария
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