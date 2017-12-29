Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Песков анонсировал встречу Путина с главой «Россельхозбанка»
Происшествия
Спасатели Екатеринбурга эвакуировали жильцов многоэтажки из-за пожара в лифте
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Спасатели Екатеринбурга эвакуировали жильцов многоэтажки из-за пожара в лифте

    11:13  29 Декабря 2017  /обновлено: 11:14  29 Декабря 2017
    215

    Спасатели Екатеринбурга эвакуировали жильцов многоэтажки из-за пожара в лифте

    Екатеринбург, 29 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось в Екатеринбурге сегодня ночью: загорелся лифт в многоэтажном доме.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел ночью в 12-этажном муниципальном жилом доме, расположенном на улице Аптекарская: загорелся лифт между первым и вторым этажом. На место ЧП незамедлительно прибыл пожарно-спасательный отряд, сотрудники МЧС эвакуировали  24 человека, из них трое детей. Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание в течение часа.

    В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося и выясняют причины возникновения пожара.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пожар #мчс #екатеринбург #лифт #эвакуация #пламя
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

        Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

        13:04   29 Декабря 2017
        211
        Украина в рецессии, китайский долг добивает экономику, 2018 год будет еще хуже

        Украина в рецессии, китайский долг добивает экономику, 2018 год будет еще хуже

        11:27   29 Декабря 2017
        1966
        Программу материнского капитала в России продлили до 2021 года

        Программу материнского капитала в России продлили до 2021 года

        8:58   29 Декабря 2017
        244
        Путин подписал закон о повышении МРОТ

        Путин подписал закон о повышении МРОТ

        7:50   29 Декабря 2017
        337