Спасатели Екатеринбурга эвакуировали жильцов многоэтажки из-за пожара в лифте

Екатеринбург, 29 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось в Екатеринбурге сегодня ночью: загорелся лифт в многоэтажном доме.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел ночью в 12-этажном муниципальном жилом доме, расположенном на улице Аптекарская: загорелся лифт между первым и вторым этажом. На место ЧП незамедлительно прибыл пожарно-спасательный отряд, сотрудники МЧС эвакуировали 24 человека, из них трое детей. Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание в течение часа.

В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося и выясняют причины возникновения пожара.