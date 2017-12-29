Смог окутает Свердловскую область в новогоднюю ночь

Екатеринбург, 29 декабря. Синоптики предупредили жителей Свердловской области о смоге в ближайшие трое суток и объявили первый уровень опасности.

Как сообщает представитель в региональном Гидрометцентре, в период с 20:00 часов 29 декабря 2017 года до 20:00 часов 2 января 2018 года на территории Свердловской области прогнозируется смог ввиду неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе метеорологических условий. Кроме этого, в связи со смогом объявлен первый уровень опасности.

Синоптики просят местных жителей реже находиться на улице и чаще проводить дома влажную уборку.