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Смог окутает Свердловскую область в новогоднюю ночь
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    Смог окутает Свердловскую область в новогоднюю ночь

    10:50  29 Декабря 2017  /обновлено: 10:50  29 Декабря 2017
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    Смог окутает Свердловскую область в новогоднюю ночь

    Екатеринбург, 29 декабря. Синоптики предупредили жителей Свердловской области о смоге в ближайшие трое суток и объявили первый уровень опасности.

    Как сообщает представитель в региональном Гидрометцентре, в период с  20:00 часов 29 декабря 2017 года до 20:00 часов 2 января 2018 года на территории Свердловской области прогнозируется смог ввиду неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе метеорологических условий. Кроме этого, в связи со смогом объявлен первый уровень опасности.

    Синоптики просят местных жителей реже находиться на улице и чаще проводить дома влажную уборку.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург #смог
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