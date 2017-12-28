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Политика
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Взрыв газа произошел под Екатеринбургом, один человек пострадал
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    Взрыв газа произошел под Екатеринбургом, один человек пострадал

    17:52  28 Декабря 2017  /обновлено: 17:52  28 Декабря 2017
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    Взрыв газа произошел под Екатеринбургом, один человек пострадал

    Екатеринбург, 28 декабря. Взрыв газа произошел в одном из домов в поселке Садовом, который является северным пригородом Екатеринбурга. В результате происшествия пострадал один человек

    Инцидент произошел в квартире, расположенной на последнем этаже пятиэтажного дома. Взрыв выбил стекла в окнах и спровоцировал пожар. Спасатели эвакуировали 40 человек, перекрыли газ и ликвидировали возгорание.

    «Полицейские установили хозяина жилища. Это местный житель 1985 года рождения. В момент ЧП он был дома один. Гражданин получил ожоги третьей степени и был доставлен в ожоговый центр 40-й горбольницы Екатеринбурга», — рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

    Согласно одной из версий, взрыв мог произойти из-за лопнувшего шланга, который шел к газовой плите.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #взрыв #екатеринбург #газ
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