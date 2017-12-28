Житель Екатеринбурга погасил долг по алиментам ради поездки в Египет

Екатеринбург, 28 декабря. Житель Екатеринбурга, не выплачивавший алименты детям, накопил долг, и ради поездки в Египет он оплатил всю сумму.

У мужчины двое детей, и он не платил им алименты с августа прошлого года, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области. Судебный пристав вынес постановление, согласно которому отец-неплательщик не может выехать за пределы России. Екатеринбуржец, забыв, что не может покинуть пределы страны, купил себе путевку в Египет на Новый год. Ради этого он погасил долг по алиментам, сумма которого составляла 250 тысяч рублей.

Около 70 тысяч жителей Свердловской области не могут выехать за пределы страны из-за долга по алиментам, отмечается, общая сумма задолженности составляет около 60 миллиардов рублей. В этом году 2256 человек оплатили задолженность по алиментам и с них снято ограничение в праве выезда за границу.