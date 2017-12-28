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Житель Екатеринбурга погасил долг по алиментам ради поездки в Египет
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    Житель Екатеринбурга погасил долг по алиментам ради поездки в Египет

    14:37  28 Декабря 2017  /обновлено: 14:37  28 Декабря 2017
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    Житель Екатеринбурга погасил долг по алиментам ради поездки в Египет

    Екатеринбург, 28 декабря. Житель Екатеринбурга, не выплачивавший алименты детям, накопил долг, и ради поездки в Египет он оплатил всю сумму.

    У мужчины двое детей, и он не платил им алименты с августа прошлого года, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области. Судебный пристав вынес постановление, согласно которому отец-неплательщик не может выехать за пределы России. Екатеринбуржец, забыв, что не может покинуть пределы страны, купил себе путевку в Египет на Новый год. Ради этого он погасил долг по алиментам, сумма которого составляла 250 тысяч рублей.

    Около 70 тысяч жителей Свердловской области не могут выехать за пределы страны из-за долга по алиментам, отмечается, общая сумма задолженности составляет около 60 миллиардов рублей. В этом году 2256 человек оплатили задолженность по алиментам и с них снято ограничение в праве выезда за границу.

    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #долг #свердловская область #алименты
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