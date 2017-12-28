Мужчина, скрывавшийся от правосудия 12 лет, осужден в Первоуральске

Екатеринбург, 28 декабря. Мужчина в составе группы совершил похитил вещи из магазина в Казахстане.Он скрывался от правосудия с 2005 года, Первоуральский суд назначил наказание в виде четырех лет колонии общего режима.

Злоумышленник со своими знакомыми напали на магазин, где продавались меховые изделия, в Казахстане. Нанесенный ущерб составил более двух миллион рублей, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на информацию, полученную от пресс-службы прокуратуры Свердловской области.

Злоумышленник был объявлен в розыск, его знакомых, которые участвовали в преступлении, сразу же задержали, и суд вынес им приговор. Он решил устроиться в правоохранительные органы и работал следователем в Ханты-Мансийском автономном округе. После чего уволился и приехал в Первоуральск, где его и задержали.