Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Разряд тока убил мужчину в Оренбургской области
Происшествия
Мужчина, скрывавшийся от правосудия 12 лет, осужден в Первоуральске
Следующая Новость
Срочная новость
Путин: Все поставленные ВС РФ задачи в Сирии были выполнены
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мужчина, скрывавшийся от правосудия 12 лет, осужден в Первоуральске

    10:01  28 Декабря 2017  /обновлено: 10:01  28 Декабря 2017
    66

    Мужчина, скрывавшийся от правосудия 12 лет, осужден в Первоуральске

    Екатеринбург, 28 декабря. Мужчина в составе группы совершил похитил вещи из магазина в Казахстане.Он скрывался от правосудия с 2005 года, Первоуральский суд  назначил наказание в виде четырех лет колонии общего режима.

    Злоумышленник со своими знакомыми напали на магазин, где продавались меховые изделия, в Казахстане. Нанесенный ущерб составил более двух миллион рублей, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на информацию, полученную от пресс-службы прокуратуры Свердловской области.

    Злоумышленник был объявлен в розыск, его знакомых, которые участвовали в преступлении, сразу же задержали, и суд вынес им приговор. Он решил устроиться в правоохранительные органы и работал следователем в Ханты-Мансийском автономном округе. После чего уволился и приехал в Первоуральск, где его и задержали.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #суд #свердловская область #грабеж
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        10:34   28 Декабря 2017
        437
        Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»

        Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»

        8:29   28 Декабря 2017
        401
        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        21:26   27 Декабря 2017
        8850
        Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в Донбасс

        Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в Донбасс

        21:11   27 Декабря 2017
        2567