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«Автомобилист» выиграл у лидера КХЛ на своем льду
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    «Автомобилист» выиграл у лидера КХЛ на своем льду

    9:22  28 Декабря 2017  /обновлено: 9:22  28 Декабря 2017
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    «Автомобилист» выиграл у лидера КХЛ на своем льду

    Екатеринбург, 28 декабря. Екатеринбургский «Автомобилист» уверенно выиграл у лидеров турнирной таблицы КХЛ — «СКА». На своем льду хоккеисты забросили четыре шайбы, счет встречи 4:3.

    Хоккеисты «Автомобилиста» в течение всего матча вели в счете. У екатеринбуржцев отличились Виталий Попов, Евгений Чесалин, оформивший дубль, и Анатолий Голышев. У петербургского «СКА» шайбы забросили Сергей Плотников и Никита Гусев, оформивший дубль.

    «В последние пять минут армейцы беспрерывно атаковали наши ворота, но «Автомобилист” выстоял и довел игру до победы», — сообщает пресс-служба «Автомобилиста».

    Для хоккеистов из Екатеринбурга это третья победа подряд, на данный момент «Автомобилист» занимает седьмое место в турнирной таблице КХЛ, «СКА», потерпев поражение, по-прежнему остается лидером.

    Автор: Дарья Смолина
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