«Автомобилист» выиграл у лидера КХЛ на своем льду

Екатеринбург, 28 декабря. Екатеринбургский «Автомобилист» уверенно выиграл у лидеров турнирной таблицы КХЛ — «СКА». На своем льду хоккеисты забросили четыре шайбы, счет встречи 4:3.

Хоккеисты «Автомобилиста» в течение всего матча вели в счете. У екатеринбуржцев отличились Виталий Попов, Евгений Чесалин, оформивший дубль, и Анатолий Голышев. У петербургского «СКА» шайбы забросили Сергей Плотников и Никита Гусев, оформивший дубль.

«В последние пять минут армейцы беспрерывно атаковали наши ворота, но «Автомобилист” выстоял и довел игру до победы», — сообщает пресс-служба «Автомобилиста».

Для хоккеистов из Екатеринбурга это третья победа подряд, на данный момент «Автомобилист» занимает седьмое место в турнирной таблице КХЛ, «СКА», потерпев поражение, по-прежнему остается лидером.