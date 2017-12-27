Дистанция «Лыжни России-2018» в Екатеринбурге составит 2025 метров

Екатеринбург, 27 декабря. Традиционная массовая лыжная гонка «Лыжня России-2018» пройдет в Екатеринбурге в феврале следующего года, дистанция лыжни составит 2025 метров.

«Дистанция ежегодной массовой лыжной гонки «Лыжня России-2018» в Екатеринбурге составит 2025 метров, символизируя заявку столицы Урала на проведение всемирной универсальной выставки ЭКСПО 2025», — сообщает пресс-служба правительства Свердловской области.

По словам вице-губернатора Свердловской области Павла Крекова, в 2018 году будут учтены все детали, начиная от развлекательных площадок и заканчивая системой обеспечения безопасности на спортивном событии. Отмечается, ежегодная гонка является одним из любимых мероприятий жителей региона.

Гонка «Лыжня России» пройдет на территории комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО» 10 февраля 2018 года. Как стало известно, уже начали готовить трассу для мероприятия.