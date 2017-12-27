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Ревнивый муж до смерти избил супругу в Свердловской области
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    Ревнивый муж до смерти избил супругу в Свердловской области

    11:53  27 Декабря 2017  /обновлено: 11:53  27 Декабря 2017
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    Ревнивый муж до смерти избил супругу в Свердловской области

    Екатеринбург, 27 декабря. Житель Ачит Свердловской области, ревновавший супругу, предстанет перед судом за убийство жены. Ему предъявлено обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

    Причиной конфликта между супругами стала ревность мужа, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал избивать жену: он нанес ей несколько ударов руками и ногами. Его супруга скончалась спустя два дня от полученных травм.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали супруга, который ранее уже был судимым. На данный момент он заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

    Автор: Дарья Смолина
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    #суд #свердловская область #ревность #супруги
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