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Ремонт Екатеринбургской КАД обойдется в 80 миллионов рублей
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    Ремонт Екатеринбургской КАД обойдется в 80 миллионов рублей

    20:06  26 Декабря 2017  /обновлено: 20:06  26 Декабря 2017
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    Ремонт Екатеринбургской КАД обойдется в 80 миллионов рублей

    Екатеринбург, 26 декабря. Ремонт Екатеринбургской кольцевой дороги обойдется бюджету Свердловской области в 80 миллионов рублей.

    В соответствии с в тендерной документацией, опубликованной на сайте госзакупок, в 2018 году планируется отремонтировать 15 километров дороги. Ремонтные работы необходимо провести на участках съездов с многоуровневых развязок. 

    Конкурс объявлен департаментом госзакупок. Основным условием ремонтных работ является его проведение без полного перекрытия автодороги. Отмечается, что подрядчику будет разрешено перекрывать по очереди левую и правую стороны трассы. Работы должны быть завершены к сентябрю 2018 года.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург #ремонт
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