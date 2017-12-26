Ремонт Екатеринбургской КАД обойдется в 80 миллионов рублей

Екатеринбург, 26 декабря. Ремонт Екатеринбургской кольцевой дороги обойдется бюджету Свердловской области в 80 миллионов рублей.

В соответствии с в тендерной документацией, опубликованной на сайте госзакупок, в 2018 году планируется отремонтировать 15 километров дороги. Ремонтные работы необходимо провести на участках съездов с многоуровневых развязок.

Конкурс объявлен департаментом госзакупок. Основным условием ремонтных работ является его проведение без полного перекрытия автодороги. Отмечается, что подрядчику будет разрешено перекрывать по очереди левую и правую стороны трассы. Работы должны быть завершены к сентябрю 2018 года.