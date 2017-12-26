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Хирург больницы Нижнего Тагила, по вине которого скончался хоккеист, получил два года
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    Хирург больницы Нижнего Тагила, по вине которого скончался хоккеист, получил два года

    14:52  26 Декабря 2017  /обновлено: 14:52  26 Декабря 2017
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    Хирург больницы Нижнего Тагила, по вине которого скончался хоккеист, получил два года

    Екатеринбург, 26 декабря. Хирурга больницы Нижнего Тагила, по вине которого скончался прооперированный им хоккеист, приговорили к двум годам ограничения свободы.

    Как сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области, инцидент произошел 6 января 2016 года: хоккеист местной хоккейной команды «Спутник» обратился в больницу с жалобами на боль в левом боку, врач, дежурившему в приемном отделении, провел экстренную операцию без ассистента, в ходе которой плохо перевязал сосуды. У хоккеиста началось внутреннее кровотечение, и она во время повторной операции скончался.

    Дзержинский районный суд Нижнего Тагила признал хирурга виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» и приговорил его к двум годам ограничения свободы и лишил права заниматься медицинской деятельностью сроком на один год.

    Автор: Ксения Пудовкина
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