Хирург больницы Нижнего Тагила, по вине которого скончался хоккеист, получил два года

Екатеринбург, 26 декабря. Хирурга больницы Нижнего Тагила, по вине которого скончался прооперированный им хоккеист, приговорили к двум годам ограничения свободы.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области, инцидент произошел 6 января 2016 года: хоккеист местной хоккейной команды «Спутник» обратился в больницу с жалобами на боль в левом боку, врач, дежурившему в приемном отделении, провел экстренную операцию без ассистента, в ходе которой плохо перевязал сосуды. У хоккеиста началось внутреннее кровотечение, и она во время повторной операции скончался.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила признал хирурга виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» и приговорил его к двум годам ограничения свободы и лишил права заниматься медицинской деятельностью сроком на один год.