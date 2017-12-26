Пассажиров и их багаж будут досматривать на железнодорожном вокзале Екатеринбурга

Екатеринбург, 26 декабря. Три пункта досмотра начнут работать на железнодорожном вокзале Екатеринбурга в конце текущей недели.

Как сообщает пресс-служба СвЖД, попасть в здание железнодорожного вокзала можно будет только через пункт досмотра. Нововведение начнет действовать с четверга, 28 декабря. Два новых павильона досмотра появятся на территории привокзальной площади, третий будет расположен в западном крыле здания. В СвЖД подчеркнули:

«Чтобы от станции метро «Уральская» попасть на привокзальную площадь и к остановкам общественного транспорта, рекомендуется проследовать по переулку Невьянский, а затем повернуть налево на улицу Челюскинцев».

Отмечается, что прямой проход по улице Вокзальной вдоль здания возможен только после досмотра багажа.