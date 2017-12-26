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Пассажиров и их багаж будут досматривать на железнодорожном вокзале Екатеринбурга
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    Пассажиров и их багаж будут досматривать на железнодорожном вокзале Екатеринбурга

    14:34  26 Декабря 2017  /обновлено: 14:35  26 Декабря 2017
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    Пассажиров и их багаж будут досматривать на железнодорожном вокзале Екатеринбурга

    Екатеринбург, 26 декабря. Три пункта досмотра начнут работать на железнодорожном вокзале Екатеринбурга в конце текущей недели.

    Как сообщает пресс-служба СвЖД, попасть в здание железнодорожного вокзала можно будет только через пункт досмотра. Нововведение начнет действовать с четверга, 28 декабря. Два новых павильона досмотра появятся на территории привокзальной площади, третий будет расположен в западном крыле здания. В СвЖД подчеркнули:

    «Чтобы от станции метро «Уральская» попасть на привокзальную площадь и к остановкам общественного транспорта, рекомендуется проследовать по переулку Невьянский, а затем повернуть налево на улицу Челюскинцев».

    Отмечается, что прямой проход  по улице Вокзальной вдоль здания возможен только после досмотра багажа.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург
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