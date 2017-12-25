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Новый животноводческий комплекс за 43 млн рублей открыли в Свердловской области
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    Новый животноводческий комплекс за 43 млн рублей открыли в Свердловской области

    20:38  25 Декабря 2017  /обновлено: 20:38  25 Декабря 2017
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    Новый животноводческий комплекс за 43 млн рублей открыли в Свердловской области

    Екатеринбург, 25 декабря. Новый животноводческий комплекс, стоимостью 43 миллиона рублей, открыли в Свердловской области.

    Как сообщает департамент информационной политики региона, в Туринском городском округе состоялось открытие новый животноводческий комплекс. В сообщении отмечается:

    «В 2017 году сельхозпредприятию была оказана государственная поддержка в сумме более 33 миллионов рублей, из них средства областного бюджета — 28 миллионов рублей».

    Также сообщается, что застройщиком выступил агрохолдинг «Алтай». Министр агропромышленного комплекса и продовольствия региона Дмитрий Дегтярев отметил:

    «В 2017 году сдано в эксплуатацию 11 новых комплексов. Пуск фермы в Туринском районе станет хорошим дополнением к имеющейся в регионе базе по производству и переработке молока».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург #свердловская область
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