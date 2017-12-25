Новый животноводческий комплекс за 43 млн рублей открыли в Свердловской области
Екатеринбург, 25 декабря. Новый животноводческий комплекс, стоимостью 43 миллиона рублей, открыли в Свердловской области.
Как сообщает департамент информационной политики региона, в Туринском городском округе состоялось открытие новый животноводческий комплекс. В сообщении отмечается:
«В 2017 году сельхозпредприятию была оказана государственная поддержка в сумме более 33 миллионов рублей, из них средства областного бюджета — 28 миллионов рублей».
Также сообщается, что застройщиком выступил агрохолдинг «Алтай». Министр агропромышленного комплекса и продовольствия региона Дмитрий Дегтярев отметил:
«В 2017 году сдано в эксплуатацию 11 новых комплексов. Пуск фермы в Туринском районе станет хорошим дополнением к имеющейся в регионе базе по производству и переработке молока».