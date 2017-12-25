Заместитель Шойгу посетил Уральский завод гражданской авиации

Екатеринбург, 25 декабря. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Юрий Борисов прибыл на завод в ходе рабочего визита.

Юрий Борисов отметил во время совещания с руководством Уральского завода, что военное ведомство России намерено продолжить в 2019 году закупки беспилотных летательных аппаратов «Форпост», которые прошли модификацию с учетом реального боевого опыта в Сирии.

«Завод поставил в войска около 30 комплексов «Форпост», но они ещё были собраны из импортных комплектующих. По заказу Минпромторга завод выполнил работу по импортозамещению и мы обсуждаем планы заказа нового контракта с 2019 года со стопроцентной локализацией. Таким образом, «Форпост» будет уже целиком российским», — отметил заместитель Шойгу.

Отмечается, что разведывательный комплекс «Форпост» состоит из трех беспилотников и наземного пульта управления. Масса каждого БПЛА составляет около 500 килограммов. Беспилотник способен вести разведку на высоте пяти километров в течение 16 часов при удалении до 400 километров от станции связи.