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Политика
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Россия
Заместитель Шойгу посетил Уральский завод гражданской авиации
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    Заместитель Шойгу посетил Уральский завод гражданской авиации

    17:16  25 Декабря 2017  /обновлено: 17:16  25 Декабря 2017
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    Заместитель Шойгу посетил Уральский завод гражданской авиации

    Екатеринбург, 25 декабря. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Юрий Борисов прибыл на завод в ходе рабочего визита.

    Юрий Борисов отметил во время совещания с руководством Уральского завода, что военное ведомство России намерено продолжить в 2019 году закупки беспилотных летательных аппаратов «Форпост», которые прошли модификацию с учетом реального боевого опыта в Сирии.

    «Завод поставил в войска около 30 комплексов «Форпост», но они ещё были собраны из импортных комплектующих. По заказу Минпромторга завод выполнил работу по импортозамещению  и мы обсуждаем планы заказа нового контракта с 2019 года со стопроцентной локализацией. Таким образом, «Форпост» будет уже целиком российским», — отметил заместитель Шойгу.

    Отмечается, что разведывательный комплекс «Форпост» состоит из трех беспилотников и наземного пульта управления. Масса каждого БПЛА составляет около 500 килограммов. Беспилотник способен вести разведку на высоте пяти километров в течение 16 часов при удалении до 400 километров от станции связи.

    Заместитель Шойгу посетил Уральский завод гражданской авиации

    Автор: Алексей Громов
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    #сергей шойгу #юрий борисов #бпла #форпост
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