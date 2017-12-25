В Екатеринбурге откроют 23 временных избирательных участка к выборам-2018

Екатеринбург, 25 декабря. Временные избирательные участки появятся в Екатеринбурге для удобства людей, которые в день выборов президента будут находиться вне места своего жительства.

Как сообщает пресс-служба администрации города, будет организовано 23 временных избирательных участка. А именно, шесть участков разместят в Верх-Исетском районе, по два участка появятся в Железнодорожном, Кировском и Чкаловском районах, по четыре - в Ленинском и Орджоникидзевском, в Октябрьском районе будет три участка.

Избирательные участки будут размещены в больницах, следственных изоляторах и в здании аэропорта Кольцово. В горизбиркоме подчеркивают: