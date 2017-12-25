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Происшествия
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Происшествия
Свердловчанина приговорили к пяти годам колонии за пьяное ДТП с тремя жертвами
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    Свердловчанина приговорили к пяти годам колонии за пьяное ДТП с тремя жертвами

    14:38  25 Декабря 2017  /обновлено: 14:38  25 Декабря 2017
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    Свердловчанина приговорили к пяти годам колонии за пьяное ДТП с тремя жертвами

    Екатеринбург, 25 декабря. Виновника смертельного дорожно-транспортного происшествия в Свердловской области, по вине которого погибли три человека, приговорили почти к пяти годам колонии-поселения.

    Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, мужчину, который нарушил правила дорожного движения, что повлекло за собой смерть трех человек, Невьянский городской суд признал виновным и назначил ему меру пресечения в виде четырех лет и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме этого, по решению суда, он обязан выплатить денежную компенсацию морального вреда потерпевшим в размере 1,7 млн рублей.

    Смертельное ДТП произошло 20 августа 2017 года: пьяный мужчина на отечественном автомобиле при совершении маневра по обгону впереди идущей машины не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. Три пассажира скончались на месте от полученных травм.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #екатеринбург #авария
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