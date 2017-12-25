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Скорая отказалась спасать умирающего мужчину в Свердловской области
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    Скорая отказалась спасать умирающего мужчину в Свердловской области

    14:17  25 Декабря 2017  /обновлено: 14:17  25 Декабря 2017
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    Скорая отказалась спасать умирающего мужчину в Свердловской области

    Екатеринбург, 25 декабря. Бригада скорой помощи отказалась выезжать на вызов к жителю Свердловской области, который упал на лестнице общежития.

    Инцидент произошел в субботу, 23 декабря, в общежитии, расположенном на улице Мира, сообщает «URA.RU». Мужчина увидел на лестнице пьяного 57-летнего соседа, которому стало плохо. Он вызвал сотрудников скорой помощи, однако диспетчер заявила, что скорая не выезжает к людям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. На место инцидента вызвали сотрудников охраны правопорядка, те, в свою очередь, потребовали немедленного приезда бригады скорой помощи. Однако пострадавший мужчина к моменту ее приезда скончался.

    В настоящее время СК проводит проверку по факту случившегося. Старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга отмечает:

    «Следственным отделом города Березовского начата проверка из-за смерти человека. Предстоит выяснить, насколько качественно была ему оказана медицинская помощь и оказывалась ли она вообще».

     

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург #скорая
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