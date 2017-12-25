Скорая отказалась спасать умирающего мужчину в Свердловской области

Екатеринбург, 25 декабря. Бригада скорой помощи отказалась выезжать на вызов к жителю Свердловской области, который упал на лестнице общежития.

Инцидент произошел в субботу, 23 декабря, в общежитии, расположенном на улице Мира, сообщает «URA.RU». Мужчина увидел на лестнице пьяного 57-летнего соседа, которому стало плохо. Он вызвал сотрудников скорой помощи, однако диспетчер заявила, что скорая не выезжает к людям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. На место инцидента вызвали сотрудников охраны правопорядка, те, в свою очередь, потребовали немедленного приезда бригады скорой помощи. Однако пострадавший мужчина к моменту ее приезда скончался.

В настоящее время СК проводит проверку по факту случившегося. Старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга отмечает: