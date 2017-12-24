Водитель иномарки сбил пешехода в Нижнем Тагиле

Екатеринбург, 24 декабря. Водитель автомобиля Mitsubishi сбил пешехода, которая переходила на «зеленый» сигнал светофора. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Нижнем Тагиле около пяти часов вечера в субботу, 23 декабря.

Иномарка двигалась по улице Пархоменко со стороны улицы Жуковского, опытный водитель стал поворачивать налево на улицу Победы и совершил наезд на пешехода, сообщает «Tagilcity.ru». Женщина, переходившая проезжую часть, получила множество травм: ссадины, ушиб колена и перелом руки.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося. Предположительно, мужчина не пропустил пешехода, которые пересекал дорогу на регулируемом пешеходном переходе.