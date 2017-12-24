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Первый матч на «Екатеринбург-Арене» пройдет 1 апреля
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    Первый матч на «Екатеринбург-Арене» пройдет 1 апреля

    10:26  24 Декабря 2017  /обновлено: 10:26  24 Декабря 2017
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    Первый матч на «Екатеринбург-Арене» пройдет 1 апреля

    Екатеринбург, 24 декабря. Футбольный клуб «Урал», выступающий в Премьер-Лиге России, сыграет свой первый матч на «Екатеринбург-Арене». Первая встреча пройдет 1 апреля, соперником екатеринбургской команды станет казанский «Рубин».

    На заседании городского оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 сообщили, когда пройдут первые матчи на Центральном стадионе. Стали известны три даты встреч, где «Урал» примет на своем поле соперников, сообщает «Екатеринбург ТВ» со ссылкой на информацию, полученную от пресс-службы администрации города.

    Второй матч пройдет с московским «Спартаком» 15 апреля, а уже 1 мая екатеринбургский клуб сыграет с «Амкаром» из Перми.

    Ранее сообщалось, какие встречи пройдут на стадионе «Самара Арена». Футбольный клуб «Крылья Советов» проведет три матча на новом стадионе.

    Автор: Дарья Смолина
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    #футбол #екатеринбург #чм-2018
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