«Автомобилист» обыграл «Слован» в овертайме в матче КХЛ

Екатеринбург, 24 декабря. Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга одержал победу над «Слованом» в гостях в матче Континентальной хоккейной лиги. Счет встречи 5:4.

Открыть счет в матче удалось хозяевам льда, однако уже на восьмой минуте счет был равным. Игроки поочередно забрасывали шайбы в ворота друг друга, и по окончанию третьего периода счет был 4:4, сообщает «Чемпионат». Все решилось в дополнительное время: Анатолий Голышев забросил победную шайбу в ворота «Слована».

Для клуба из Братиславы это уже восьмое поражение подряд, «Автомобилист» одержал две победы на выездных играх. Напомним, что екатеринбургские хоккеисты выиграли хельсинский «Йокерит» со счетом 2:3 по буллитам.

На данный момент «Автомобилист» расположился на восьмом месте в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги, «Слован» занимает 24 строчку.