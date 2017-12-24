Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Песков: Послание президента РФ Федеральному собранию состоится до выборов-2018
Спорт
«Автомобилист» обыграл «Слован» в овертайме в матче КХЛ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Автомобилист» обыграл «Слован» в овертайме в матче КХЛ

    10:21  24 Декабря 2017  /обновлено: 10:21  24 Декабря 2017
    109

    «Автомобилист» обыграл «Слован» в овертайме в матче КХЛ

    Екатеринбург, 24 декабря. Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга одержал победу над «Слованом» в гостях в матче Континентальной хоккейной лиги. Счет встречи 5:4.

    Открыть счет в матче удалось хозяевам льда, однако уже на восьмой минуте счет был равным. Игроки поочередно забрасывали шайбы в ворота друг друга, и по окончанию третьего периода счет был 4:4, сообщает «Чемпионат». Все решилось в дополнительное время: Анатолий Голышев забросил победную шайбу в ворота «Слована».

    Для клуба из Братиславы это уже восьмое поражение подряд, «Автомобилист» одержал две победы на выездных играх. Напомним, что екатеринбургские хоккеисты выиграли хельсинский «Йокерит» со счетом 2:3 по буллитам.

    На данный момент «Автомобилист» расположился на восьмом месте в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги, «Слован» занимает 24 строчку.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #хоккей #кхл #хк слован #хк автомобилист
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть