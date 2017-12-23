Подросток устроил ДТП в Свердловской области, один человек погиб и двое пострадали

Екатеринбург, 23 декабря. Несовершеннолетний водитель сбил несколько человек на улице Спортивной около дома №1 в селе Петрокаменское Свердловской области. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, два пешехода госпитализированы.

Женщина 1972 года рождения получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия, два человека — женщина 1982 года рождения и мужчина 1975 года рождения — были доставлены в больницу. У женщины переломы правого бедра и левой голени, а также сотрясение головного мозга. Мужчина получил перелом левой голени, также у него диагностировали сотрясение головного мозга.

Автомобиль, за рулем которого был трезвый 17-летний молодой человек, двигался по улице Спортивной ночью в субботу, 23 декабря. Три человека шли по правой обочине в том же направлении, сообщает «Ura.ru». Отмечается, что на участке дороги, где произошло случившееся, не было освещения, а пешеходы были в темной одежде. На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.