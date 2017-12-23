Несколько станций метро закрыли утром в Екатеринбурге

Екатеринбург, 23 декабря. Несколько станций метрополитена Екатеринбурга закрыли утром в субботу, 23 декабря.

От пассажиров поступала информация о том, что поезда приходилось долго ждать, время ожидания составляло около 20 минут, сообщает «E1.ru». Были закрыты станции: «Площадь 1905 года», «Геологическая», «Бажовская», «Чкаловская» и «Ботаническая».

Точной информации о том, почему закрыли несколько станций Екатеринбургского метро, нет. Пассажир сообщил, что на станции «Геологическая» человек спрыгнул на рельсы. Другие сообщают, что неизвестный мужчина убежал в тоннель между станциями «Площадь 1905 года» и «Геологическая».

Метро было закрыто с 06.40, ожидали открытия метро чуть более часа. Движение восстановилось в 07.45.