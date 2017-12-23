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Несколько станций метро закрыли утром в Екатеринбурге
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    Несколько станций метро закрыли утром в Екатеринбурге

    10:45  23 Декабря 2017  /обновлено: 10:45  23 Декабря 2017
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    Несколько станций метро закрыли утром в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 23 декабря. Несколько станций метрополитена Екатеринбурга закрыли утром в субботу, 23 декабря.

    От пассажиров поступала информация о том, что поезда приходилось долго ждать, время ожидания составляло около 20 минут, сообщает «E1.ru». Были закрыты станции: «Площадь 1905 года», «Геологическая», «Бажовская», «Чкаловская» и «Ботаническая».

    Точной информации о том, почему закрыли несколько станций Екатеринбургского метро, нет. Пассажир сообщил, что на станции «Геологическая» человек спрыгнул на рельсы. Другие сообщают, что неизвестный мужчина убежал в тоннель между станциями «Площадь 1905 года» и «Геологическая».

    Метро было закрыто с 06.40, ожидали открытия метро чуть более часа. Движение восстановилось в 07.45.

    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #метро
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