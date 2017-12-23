Льготный проездной подорожает в Екатеринбурге с 15 января

Екатеринбург, 23 декабря. Льготный проездной, рассчитанный на сорок поездок в общественном транспорте, подорожает в Екатеринбурге с 15 января следующего года.

Стоимость проездного увеличится на семь рублей, и теперь льготный проездной на сорок поездок будет стоить 450 рублей, сообщает «УралБизнесКонсалтинг» со ссылкой на информацию в постановлении, которое подписано главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом.

Напомним, что на данный момент в Екатеринбурге функционируют три вида льготных проездных: безлимитный проездной на один месяц, стоимость которого составляет тысяча рублей, проездной, рассчитанный на десять поездок — 200 рублей, проездной на сорок поездок, который стоит 443 рублей.