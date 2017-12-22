Судебные приставы запретили выезд из России 30 тысячам свердловчан из-за долгов

Екатеринбург, 22 декабря. Судебные приставы Свердловской области вынесли в отношении 30 тысяч местных жителей, у которых есть долги по услугам ЖКХ и транспортному налогу, ограничение на выезд за пределы Российской Федерации.

Общая сумму долгов составляет 31 миллиард рублей. В отделе по взаимодействию со СМИ УФССП РФ по Свердловской области отметили:

«За полных 11 месяцев этого года 2256 жителей Свердловской области, лишенных права выезда за пределы РФ, погасили свою задолженность по банковским кредитам, алиментам, услугам ЖКХ и транспортному налогу на сумму более 371 миллионов рублей».

Отметим, что с начала 2017 года 70 тысяч жителей области не могут выезжать за пределы России из-за неоплаченных налогов.