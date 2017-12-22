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Общество
Нового министра здравоохранения назначили в Свердловской области
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    Нового министра здравоохранения назначили в Свердловской области

    15:19  22 Декабря 2017  /обновлено: 15:19  22 Декабря 2017
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    Нового министра здравоохранения назначили в Свердловской области

    Екатеринбург, 22 декабря. На пост министра здравоохранения в Свердловской области назначили бывший главного фтизиатра и главного врача противотуберкулезного диспансера.

    Как сообщает «URA.RU» со ссылкой на информацию, полученную в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, новый министр здравоохранения назначен, официальное подписание указа состоится сегодня, в 15.30 часов дня.

    Пост министра здравоохранения будет занимать бывший главный фтизиатор, главный врач свердловского противотуберкулезного диспансера Андрей Цветков. Официальное назначение на должность состоится сегодня, 22 декабря.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург #министр здравоохранения
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