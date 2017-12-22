Глава Свердловской области и рэпер Мот открыли офис заявочного комитета ЭКСПО-2025

Екатеринбург, 22 декабря. Официальное открытие заявочного комитета выставки ЭКСПО-2025 состоялось в Екатеринбурге в «Ельцин Центре».

Представительство заявочного выставки ЭКСПО-2025 состоялось в четверг, 21 декабря. Как отмечает генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светланы Сагайдак, четыре человека будут работать в офисе и принимать идеи от горожан, что направлено на продвижение заявки ЭКСПО-2025 в городе.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что объявлен конкурс на лучшую концепцию застройки "Экспо-парка". Планируется, что он будет расположен на берегу Верх-Исетского пруда. Он отметил, что весной будущего года в Екатеринбург приедет инспекция Международного бюро выставок.

Как сообщает «Ura.ru», в открытии участвовали Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина, сити-менеджер Александр Якоб и глава заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак. Также перед зрителями выступил рэпер Мот.