Свердловского рабочего убило током при ремонте теплотрассы

Екатеринбург, 22 декабря. Трагедия на производстве в Свердловской области случилась в Свердловской области: рабочий погиб во время ремонтных работ на теплотрассе.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, трагический инцидент произошел в городе Туринске во время проведения ремонтных работ на теплотрассе, которыми занималось МУП «Теплосеть» на улице Путейцев: 45-летний работник помогал водителю автокрана и укладывал бетонные лотки, взялся руками за металлическую стропу, находившуюся рядом с линией электропередачи, и скончался от удара током.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при проведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследованием занимается прокуратура Туринского района.