Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
Происшествия
Свердловского рабочего убило током при ремонте теплотрассы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Свердловского рабочего убило током при ремонте теплотрассы

    9:26  22 Декабря 2017  /обновлено: 9:26  22 Декабря 2017
    60

    Свердловского рабочего убило током при ремонте теплотрассы

    Екатеринбург, 22 декабря. Трагедия на производстве в Свердловской области случилась в Свердловской области: рабочий погиб во время ремонтных работ на теплотрассе.

    Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, трагический инцидент произошел в городе Туринске во время проведения ремонтных работ на теплотрассе, которыми занималось МУП «Теплосеть» на улице Путейцев: 45-летний работник помогал водителю автокрана и укладывал бетонные лотки, взялся руками за металлическую стропу, находившуюся рядом с линией электропередачи, и скончался от удара током.

    В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при проведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследованием занимается прокуратура Туринского района.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #екатеринбург #теплотрасса
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть