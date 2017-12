Губернатор Свердловской области дарит подписчикам в Instagram чехлы для iPhone

Друзья! Заявочный комитет ЭКСПО 2025 сделал вот такие чехлы для айфонов. По-моему, классные и стильные, я уже зачехлился ????. Мы их будем дарить тем, кто поддерживает нашу заявку на ЭКСПО. Я хочу подарить десять таких чехлов подписчикам моего Instagram. Давайте устроим небольшой конкурс. Напишите в комментариях, какая идея, по-вашему, поможет Екатеринбургу выиграть право на проведение ЭКСПО. Хотя основные параметры заявки определены, всякие интересные фишки мы еще можем придумывать и использовать. Авторам десяти лучших комментариев (по моему личному выбору) пришлю по такому чехлу со своим автографом. Будет эксклюзивная вещица на память. А если какие-то из идей понравятся заявочному комитету, постараемся пригласить авторов помочь с их воплощением. Чехлы есть для iPhone 7 и 8, обычных и Plus. Для других моделей пока не сделали ????. Когда соберем лучшие комментарии, я напишу еще и попрошу авторов скинуть контакты, чтобы выслать подарки. Давайте вместе добьемся проведения ЭКСПО в Екатеринбурге! Победа реальна и уже близка

