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Губернатор Свердловской области дарит подписчикам в Instagram чехлы для iPhone
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    Губернатор Свердловской области дарит подписчикам в Instagram чехлы для iPhone

    17:07  21 Декабря 2017  /обновлено: 17:07  21 Декабря 2017
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    Губернатор Свердловской области дарит подписчикам в Instagram чехлы для iPhone

    Екатеринбург, 21 декабря. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев устроил конкурс в Instagram, предложив подписчикам сформулировать основную идею, которая поможет Екатеринбургу выиграть заявку на Экспо-2025.

    Евгений Куйвашев предложил пользователям Instagram и его подписчикам придумать идею, которая поможет выиграть заявку на Экспо-2025. Призами станут чехлы на Iphone 7 и 8 с символикой выставки и личным автографом.

     

    Друзья! Заявочный комитет ЭКСПО 2025 сделал вот такие чехлы для айфонов. По-моему, классные и стильные, я уже зачехлился ????. Мы их будем дарить тем, кто поддерживает нашу заявку на ЭКСПО. Я хочу подарить десять таких чехлов подписчикам моего Instagram. Давайте устроим небольшой конкурс. Напишите в комментариях, какая идея, по-вашему, поможет Екатеринбургу выиграть право на проведение ЭКСПО. Хотя основные параметры заявки определены, всякие интересные фишки мы еще можем придумывать и использовать. Авторам десяти лучших комментариев (по моему личному выбору) пришлю по такому чехлу со своим автографом. Будет эксклюзивная вещица на память. А если какие-то из идей понравятся заявочному комитету, постараемся пригласить авторов помочь с их воплощением. Чехлы есть для iPhone 7 и 8, обычных и Plus. Для других моделей пока не сделали ????. Когда соберем лучшие комментарии, я напишу еще и попрошу авторов скинуть контакты, чтобы выслать подарки. Давайте вместе добьемся проведения ЭКСПО в Екатеринбурге! Победа реальна и уже близка

    A post shared by Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) on

    Кроме этого, авторам самых оригинальных мыслей, которые понравятся заявочному комитету, предложат принять участие в их воплощении. Глава области в своем аккаунте в Instagram пишет:

     «Заявочный комитет Экспо-2025 сделал вот такие чехлы для айфонов. По-моему, классные и стильные, я уже зачехлился. Давайте устроим небольшой конкурс. Напишите в комментариях, какая идея, по-вашему, поможет Екатеринбургу выиграть право на проведение Экспо».

    Автор: Ксения Пудовкина
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