Губернатор Свердловской области дарит подписчикам в Instagram чехлы для iPhone

Екатеринбург, 21 декабря. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев устроил конкурс в Instagram, предложив подписчикам сформулировать основную идею, которая поможет Екатеринбургу выиграть заявку на Экспо-2025.

Евгений Куйвашев предложил пользователям Instagram и его подписчикам придумать идею, которая поможет выиграть заявку на Экспо-2025. Призами станут чехлы на Iphone 7 и 8 с символикой выставки и личным автографом.

Кроме этого, авторам самых оригинальных мыслей, которые понравятся заявочному комитету, предложат принять участие в их воплощении. Глава области в своем аккаунте в Instagram пишет: