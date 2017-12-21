Повременной тариф в общественном транспорте начнет действовать в начале 2018 года

Екатеринбург, 21 декабря. Жители Екатеринбурга смогут выбрать повременной тариф в общественном транспорте с февраля 2018 года.

Как сообщает пресс-служба администрации города, повременный тариф в общественном транспорте начнет действовать с 1 февраля 2018 года. Соответствующее постановление подписали власти уральской столицы. Председатель комитета администрации города по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игорь Федотов пояснил, что будет введено два варианта: 28 рублей будет стоить тариф, включающий себя проезд на общественном транспорте в течение 30 минут, а 40 рублей — 60 минут. Он отметил: