Повременной тариф в общественном транспорте начнет действовать в начале 2018 года
Екатеринбург, 21 декабря. Жители Екатеринбурга смогут выбрать повременной тариф в общественном транспорте с февраля 2018 года.
Как сообщает пресс-служба администрации города, повременный тариф в общественном транспорте начнет действовать с 1 февраля 2018 года. Соответствующее постановление подписали власти уральской столицы. Председатель комитета администрации города по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игорь Федотов пояснил, что будет введено два варианта: 28 рублей будет стоить тариф, включающий себя проезд на общественном транспорте в течение 30 минут, а 40 рублей — 60 минут. Он отметил:
«Эти тарифы — дополнительные и не отменяют никакие существующие. […] Перейти на тариф все желающие смогут с 15 января следующего года, а пользоваться только с 1 февраля».