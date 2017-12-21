Автобус с пассажирами загорелся под Екатеринбургом

Екатеринбург, 21 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось под Екатеринбургом накануне вечером: загорелся микроавтобус.

По информации регионального МЧС, инцидент произошел на Березовском тракте в среду, 20 декабря, в половине восьмого на девятом километре Березовского тракта. Микроавтобус Ford Transit во время движения загорелся. В салоне машины находились водитель и двое пассажиров.

Пожарно-спасательный отряд в составе трех человек личного состава и одной единицы техники незамедлительно прибыл на место ЧП, пламя повредило моторный отсек и салон автобуса, охватив территорию площадью в два квадратных метра. Огнеборцы в течение трех минут ликвидировали возгорание. Пострадавших в ЧП нет, сообщают региональные новостные источники.