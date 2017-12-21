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Автобус с пассажирами загорелся под Екатеринбургом
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    Автобус с пассажирами загорелся под Екатеринбургом

    9:10  21 Декабря 2017  /обновлено: 9:10  21 Декабря 2017
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    Автобус с пассажирами загорелся под Екатеринбургом

    Екатеринбург, 21 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось под Екатеринбургом  накануне вечером: загорелся микроавтобус.

    По информации регионального МЧС, инцидент произошел на Березовском тракте в среду, 20 декабря, в половине восьмого на девятом километре Березовского тракта. Микроавтобус Ford Transit во время движения загорелся. В салоне машины находились водитель и двое пассажиров.

    Пожарно-спасательный отряд в составе трех человек личного состава и одной единицы техники незамедлительно прибыл на место ЧП, пламя повредило моторный отсек и салон автобуса, охватив территорию площадью в два квадратных метра. Огнеборцы в течение трех минут ликвидировали возгорание. Пострадавших в ЧП нет, сообщают региональные новостные источники.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург
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