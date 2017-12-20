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Восемь новых школ планируют построить в Екатеринбурге в 2018 году
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    Восемь новых школ планируют построить в Екатеринбурге в 2018 году

    19:57  20 Декабря 2017  /обновлено: 19:58  20 Декабря 2017
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    Восемь новых школ планируют построить в Екатеринбурге в 2018 году

    Екатеринбург, 20 декабря. В Екатеринбурге начнут строить не меньше восьми школ, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. Завершат работы по строительству новых школ в 2019 и 2020 годах.  

    В следующем году в Екатеринбурге планируют создать более 2500 новых мест в школах: завершатся работы по строительству двух школ: школы №1 и школы №80, обе рассчитаны на 825 мест. Кроме этого завершат работы по капитальному ремонту, и это позволит открыть еще тысячу мест.

    Председатель комитета по строительству администрации Екатеринбурга Николай Сметанин подвел итоги текущего года. Согласно данным, в городе создали 2775 мест в школах. Больше всего новых мест — 875 — появилось в микрорайоне Академический, 825 мест в школах в микрорайоне Мичуринский. В гимназии №39 — 550 мест, кроме этого 525 мест появилось благодаря тому, что завершились работы по капитальному ремонту в нескольких школах.

    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #школа
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