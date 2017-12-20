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Трассу Екатеринбург — Пермь расширят до четырех полос
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    Трассу Екатеринбург — Пермь расширят до четырех полос

    17:37  20 Декабря 2017  /обновлено: 17:38  20 Декабря 2017
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    Трассу Екатеринбург — Пермь расширят до четырех полос

    Екатеринбург, 20 декабря. Участок трассы Екатеринбург — Пермь планируют расширить: увеличат количество полос до четырех.

    По словам начальника ФКУ «Уралуправтодора» Алексея Борисова, участок с 276 по 326 километр планируют реконструировать и сделать четыре полосы. На Пермском тракте очень большая загруженность, и две полосы, которые есть, не позволяют нормализовать работу и создать хорошую пропускную систему. Поэтому принято решение увеличить количество полос, сообщает «E1.ru».

    Ремонт Пермского тракта планируют провести в несколько этапов: первоначально увеличат количество полос на участке с 250 по 276 километр. В следующем году будет сделана проектная документация на данный участок, а работы по расширению трассы начнутся в 2020 году.

    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #дорога
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