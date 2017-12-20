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Спорт
Свердловская область стала самым спортивным регионом России
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    Свердловская область стала самым спортивным регионом России

    9:26  20 Декабря 2017  /обновлено: 9:29  20 Декабря 2017
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    Свердловская область стала самым спортивным регионом России

    Екатеринбург, 20 декабря. Свердловская область стала лауреатом премии в области физической культуры и спорта в номинации «регион России». Министр спорта России Павел Колобков вручил диплом губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву во вторник, 19 декабря.

    Победитель в конкурсе определяется с помощью суммирования баллов по определенным критериям: золотые медали, которые получили спортсмены региона на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдоимпийских играх и международных соревнованиях, кроме этого учитывается и проведение международных и всероссийских физкультурных мероприятий на территории субъекта Федерации. Выставляют баллы и за строительство спортивных объектов и подготовку спортивного резерва.

    «Мы прилагаем максимум усилий, чтобы закрепить за Свердловской областью статус территории здорового образа жизни, создать уральцам максимально благоприятные условия для занятий физкультурой и спортом, вырастить новое поколение спортсменов» — подчеркивает глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

    Победитель конкурса получает денежный приз в размере 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Свердловской области. В текущем году на территории региона прошло 7747 спортивных мероприятий.

    Автор: Дарья Смолина
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    #спорт #свердловская область
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