Несколько десятков школ и садиков закрыли в Свердловской области из-за ОРВИ

Екатеринбург, 19 декабря. Уровень заболеваемости ОРВИ в Свердловской области по-прежнему ниже эпидемического порога. Однако, в регионе закрыли 47 групп в 40 детских садах и 15 классов в десяти школах из-за ОРЗ.

За неделю с 11 по 17 декабря было зарегистрировано 24,1 тыс. случаев заболеваемости ОРВИ на территории Свердловской области. Однако, на прошлой недели количество больных было в два раза меньше — 11,2 тыс. человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

Согласно данным только в двух муниципалитетах превышен уровень заболеваемости ОРЗ в полтора раза и более: в Свободном и Пелыме. Отмечается, что специалисты зарегистрировали 555 случаев заболеваний пневмонией в период с 11 по 17 декабря.