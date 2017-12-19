Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Донбасс: СММ подтвердила прекращение работы российских офицеров в СЦКК
Общество
Несколько десятков школ и садиков закрыли в Свердловской области из-за ОРВИ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Несколько десятков школ и садиков закрыли в Свердловской области из-за ОРВИ

    22:07  19 Декабря 2017  /обновлено: 22:07  19 Декабря 2017
    149

    Несколько десятков школ и садиков закрыли в Свердловской области из-за ОРВИ

    Екатеринбург, 19 декабря. Уровень заболеваемости ОРВИ в Свердловской области по-прежнему ниже эпидемического порога. Однако, в регионе закрыли 47 групп в 40 детских садах и 15 классов в десяти школах из-за ОРЗ.

    За неделю с 11 по 17 декабря было зарегистрировано 24,1 тыс. случаев заболеваемости ОРВИ на территории Свердловской области. Однако, на прошлой недели количество больных было в два раза меньше — 11,2 тыс. человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

    Согласно данным только в двух муниципалитетах превышен уровень заболеваемости ОРЗ в полтора раза и более: в Свободном и Пелыме. Отмечается, что специалисты зарегистрировали 555 случаев заболеваний пневмонией в период с 11 по 17 декабря.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #екатеринбург #орви #свердловская область #пневмония #орз
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть