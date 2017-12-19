Пять фестивалей в Свердловской области получат господдержку

Екатеринбург, 19 декабря. Пять фестивалей, которые проходят на территории Свердловской области, получат государственную поддержку в 2018 году.

Фестивали, которые получат поддержку, стали: «День рождения Урал Мороза», который проходит в Арамили, «Мраморная миля» в Полевском, «Покровский рубеж» в Артемовском, фестиваль рыжих в Нижнем Тагиле, который пройдет в третий раз, и седьмой международный турнир косарей в поселке Арти.

Существует несколько видов государственной поддержки, среди которых: установка навигации, транспортное обеспечение, информационная поддержка и другие виды. Всего на конкурс было подано 135 заявок, сообщает «Новый город» со ссылкой на слова директора центра развития туризма региона Эльмира Туканова. Отметим, что в 2014 году было подано почти в три раза меньше заявок — 49.