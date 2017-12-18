Глава Свердловской области и рэпер Мот откроют офис заявочного комитета ЭКСПО-2025

Екатеринбург, 18 декабря. Открытие представительства Заявочного комитета ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге запланировано на 21 декабря.

Как сообщает пресс-служба комитета, представительство Заявочного комитета ЭКСПО-2025 будет располагаться на седьмом этаже в Ельцин-Центре. Открытие запланировано на шесть часов вечера с преветственных слов губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы Заявочного комитета Светланы Сагайдак. Также запланировано в финальной части мероприятия выступление рэп-исполнителя Мота, после чего будет запущен праздничный салют. Отмечается, что вход на открытие бесплатный.

Напомним, пассажирскому авиалайнеру, совершающему рейс из Москвы в Цюрих, пришлось приземлиться в Германии из-за агрессивной пассажирки.