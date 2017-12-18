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Общество
Глава Свердловской области и рэпер Мот откроют офис заявочного комитета ЭКСПО-2025
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    Глава Свердловской области и рэпер Мот откроют офис заявочного комитета ЭКСПО-2025

    20:10  18 Декабря 2017  /обновлено: 20:10  18 Декабря 2017
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    Глава Свердловской области и рэпер Мот откроют офис заявочного комитета ЭКСПО-2025

    Екатеринбург, 18 декабря. Открытие представительства Заявочного комитета ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге запланировано на 21 декабря.

    Как сообщает пресс-служба комитета, представительство Заявочного комитета ЭКСПО-2025 будет располагаться на седьмом этаже в Ельцин-Центре. Открытие запланировано на шесть часов вечера с преветственных слов губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы Заявочного комитета Светланы Сагайдак. Также запланировано в финальной части мероприятия выступление рэп-исполнителя Мота, после чего будет запущен праздничный салют. Отмечается, что вход на открытие бесплатный.

    Напомним, пассажирскому авиалайнеру, совершающему рейс из Москвы в Цюрих, пришлось приземлиться в Германии из-за агрессивной пассажирки.

    Автор: Ксения Пудовкина
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