Свердловский депутат, подглядывавший за женщинами в туалете, избежал наказания

Екатеринбург, 18 декабря. Уголовное преследование в отношении свердловского депутата по обвинению в установке видеокамер в женском туалете прекращено.

Суд в Красноуфимске сохранил мандат депутату местной думы Андрею Мерзлякову, прекратив в отношении него уголовное дело. Следовательно, он продолжит деятельность в Думе.

Дело в отношении Мерзликина прекратили из-за «деятельного раскаяния», отмечается в решении, опубликованном на сайте местного суда. Напомним, он установил видеокамеры в женских туалетах. Кроме этого, ранее в отношении него было возбуждено дело по статье «Кража». В отношении депутата возбудили уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Если суд признал его виновным, то депутату грозило бы до двух лет лишения свободы.