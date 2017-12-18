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Свердловский депутат, подглядывавший за женщинами в туалете, избежал наказания
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    Свердловский депутат, подглядывавший за женщинами в туалете, избежал наказания

    18:16  18 Декабря 2017  /обновлено: 18:16  18 Декабря 2017
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    Свердловский депутат, подглядывавший за женщинами в туалете, избежал наказания

    Екатеринбург, 18 декабря. Уголовное преследование в отношении свердловского депутата по обвинению в установке видеокамер в женском туалете прекращено.

    Суд в Красноуфимске сохранил мандат депутату местной думы Андрею Мерзлякову, прекратив в отношении него уголовное дело. Следовательно, он продолжит деятельность в Думе.

    Дело в отношении Мерзликина прекратили из-за «деятельного раскаяния», отмечается в решении, опубликованном на сайте местного суда. Напомним, он установил видеокамеры в женских туалетах. Кроме этого, ранее в отношении него было возбуждено дело по статье «Кража». В отношении депутата возбудили уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Если суд признал его виновным, то депутату грозило бы до двух лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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