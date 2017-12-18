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Массовая задержка авиарейсов в Екатеринбурге: четыре самолета вылетят с опозданием
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    Массовая задержка авиарейсов в Екатеринбурге: четыре самолета вылетят с опозданием

    12:45  18 Декабря 2017  /обновлено: 12:47  18 Декабря 2017
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    Массовая задержка авиарейсов в Екатеринбурге: четыре самолета вылетят с опозданием

    Екатеринбург, 18 декабря. Рейс из Екатеринбурга в Нижневартовск задерживается на десять часов.

    Авиакомпания «Ямал» перенесла вылет самолета из Екатеринбурга в Нижневартовск с 9:00 на 19:30 по местному времени. Также отправка самолета из столицы Урала в Самару перенесена с 14:25 на 15:30 часов, сообщают региональные новостные источники. Кроме этого, авиакомпания отменила вылет пассажирского самолета из Тюмени в Екатеринбург. Причиной стало «решение перевозчика». Дополнительной информации от администрации авиакомпании нет.

    Напомним, пассажирскому авиалайнеру, совершающему рейс из Москвы в Цюрих, пришлось приземлиться в Германии из-за агрессивной пассажирки.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург
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