Массовая задержка авиарейсов в Екатеринбурге: четыре самолета вылетят с опозданием

Екатеринбург, 18 декабря. Рейс из Екатеринбурга в Нижневартовск задерживается на десять часов.

Авиакомпания «Ямал» перенесла вылет самолета из Екатеринбурга в Нижневартовск с 9:00 на 19:30 по местному времени. Также отправка самолета из столицы Урала в Самару перенесена с 14:25 на 15:30 часов, сообщают региональные новостные источники. Кроме этого, авиакомпания отменила вылет пассажирского самолета из Тюмени в Екатеринбург. Причиной стало «решение перевозчика». Дополнительной информации от администрации авиакомпании нет.

Напомним, пассажирскому авиалайнеру, совершающему рейс из Москвы в Цюрих, пришлось приземлиться в Германии из-за агрессивной пассажирки.