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Пытавшегося взорвать кинотеатр из-за «Матильды» уральского казака отправили в психбольницу
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    Пытавшегося взорвать кинотеатр из-за «Матильды» уральского казака отправили в психбольницу

    12:13  18 Декабря 2017  /обновлено: 12:14  18 Декабря 2017
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    Пытавшегося взорвать кинотеатр из-за «Матильды» уральского казака отправили в психбольницу

    Екатеринбург, 18 декабря. Казак Денис Мурашов, который пытался взорвать кинотеатр, протестуя против показа фильма «Матильда», признан невменяемым и отправится на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Такое решение принял в понедельник Железнодорожный суд Екатеринбурга.

    Эксперты пришли к выводу, что мужчина психически нездоров и опасен для окружающих. Он будет находиться под присмотром врачей, однако его освободят от возмещения материального ущерба, нанесенного кинотеатру.

    «Принято решение о принудительном лечении. По гражданскому иску пока решения нет», — рассказала Ura.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

    Напомним, что 4 сентября 39-летний казак загрузил свой автомобиль УАЗ-452 тремя газовыми баллонами, двумя 200-литровыми бочками бензина, покрышками и дровами, протаранил двери кинотеатра екатеринбургского «Космос» в надежде устроить взрыв. Однако машина не взорвалась, а просто загорелась. В результате выгорели крыльцо и двери кинотеатра, а сам Мурашов получил ожоги и отправился в больницу, где его и задержали. Ущерб кинотеатра оценивается в 19,2 млн рублей.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #суд #екатеринбург #кинотеатр #казак
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