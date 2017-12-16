Екатеринбург, 16 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и грузовой машиной случилось накануне утром на трассе Пермь — Екатеринбург.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию, предоставленную в краевой полиции, автомобильная авария произошла в пятницу, 15 декабря, утром на автодороге Пермь — Екатеринбург. Женщина за рулем Renualt Megan не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу движения, где произошло столкновение с МАЗ, после чего иномарка от удара съехала в кювет.

Водитель иномарки, 34-летняя женщина, и ее пассажир получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники скорой помощи доставили пострадавших в медицинское учреждение. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП.