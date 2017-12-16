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Два человека пострадали в ДТП с фурой на трассе Пермь — Екатеринбург
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    Два человека пострадали в ДТП с фурой на трассе Пермь — Екатеринбург

    18:27  16 Декабря 2017  /обновлено: 18:28  16 Декабря 2017
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    Два человека пострадали в ДТП с фурой на трассе Пермь — Екатеринбург

    Екатеринбург, 16 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и грузовой машиной случилось накануне утром на трассе Пермь — Екатеринбург.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию, предоставленную в краевой полиции, автомобильная авария произошла в пятницу, 15 декабря, утром на автодороге Пермь — Екатеринбург. Женщина за рулем Renualt Megan не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу движения, где произошло столкновение с МАЗ, после чего иномарка от удара съехала в кювет.

    Водитель иномарки, 34-летняя женщина, и ее пассажир получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники скорой помощи доставили пострадавших в медицинское учреждение.  В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #екатеринбург #авария
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