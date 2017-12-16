Женщина и ребенок пострадали в массовом ДТП в Екатеринбурге

Екатеринбург, 16 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и двух легковых машин случилось сегодня в Екатеринбурге, двухлетний мальчик и женщина госпитализированы.

Как сообщает «URA.RU» со ссылкой на информацию от представителя городской ГИБДД, автомобильная авария произошла на перекрестке улиц Белинского — Шварца: столкнулись маршрутный автобус и две легковые машины. На месте ДТП образовалась пробка. Автомобиль марки Ford во время движения с объездной дороги в сторону улицы Белинского не уступил дорогу маршрутке, после чего произошло столкновение. От удара иномарка вылетела на встречную полосу движения, где зацепила Toyota.

Как сообщают очевидцы аварии в социальных сетях, пострадали двухлетний мальчик и женщина, которые находились в Ford. Сотрудники скорой помощи доставили пострадавших в медицинское учреждение. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП.