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Легковушка сбила школьника на пешеходном переходе в Екатеринбурге
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    Легковушка сбила школьника на пешеходном переходе в Екатеринбурге

    12:14  16 Декабря 2017  /обновлено: 12:14  16 Декабря 2017
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    Легковушка сбила школьника на пешеходном переходе в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 16 декабря. Пожилой водитель на легковушке сбил женщину и мальчика, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу в Екатеринбурге.

    Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу, 15 декабря, около 19:10 часов вечера у дома №51, расположенного на улице Серафимы Дерябиной. Отечественный автомобиль под управлением водителя со стажем 45 лет допустил наезд на женщину и 11-летнего мальчика. Пешеходы переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

    Школьника госпитализировали в больницу №9. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #екатеринбург #авария
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