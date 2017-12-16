Легковушка сбила школьника на пешеходном переходе в Екатеринбурге

Екатеринбург, 16 декабря. Пожилой водитель на легковушке сбил женщину и мальчика, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу в Екатеринбурге.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу, 15 декабря, около 19:10 часов вечера у дома №51, расположенного на улице Серафимы Дерябиной. Отечественный автомобиль под управлением водителя со стажем 45 лет допустил наезд на женщину и 11-летнего мальчика. Пешеходы переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Школьника госпитализировали в больницу №9. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП.