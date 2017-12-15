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Первый детский сад открыли в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге
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    Первый детский сад открыли в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге

    21:03  15 Декабря 2017  /обновлено: 21:03  15 Декабря 2017
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    Первый детский сад открыли в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 15 декабря. Первый детский сад «Солнечный лучик» открылся в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге. Церемония открытия прошла в пятницу, 15 декабря. 

    Детский сад уже начнет работать с понедельника, 18 декабря. Сад рассчитан на 350 детей — 14 групп, четыре из которых  для детей, возраст которых от двух лет.

    Каждая деталь продумана в детском садике, сделано все, чтобы детям было комфортно. Помещения садика выполнены в ярких цветах, сделаны графитовые доски, на которых дети смогут рисовать, сообщает «Новый день».

    «При строительстве садика мы ставили перед собой задачу не только сделать все технологично, но и удобно, комфортно, красиво для жителей района и детей. Поэтому здесь такие решения»,  — сообщает заместитель генерального директора компании – генерального застройщика микрорайона Солнечный «Форму-групп» Сергей Мямин.

    Торжественно открыли детский сад дети — жители Солнечного, они показали праздничный концерт. Отмечается, что в следующем году планируют начать строительство школы, куда смогут пойти учиться 1200 детей.

    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #детский сад
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