Первый детский сад открыли в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге

Екатеринбург, 15 декабря. Первый детский сад «Солнечный лучик» открылся в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге. Церемония открытия прошла в пятницу, 15 декабря.

Детский сад уже начнет работать с понедельника, 18 декабря. Сад рассчитан на 350 детей — 14 групп, четыре из которых для детей, возраст которых от двух лет.

Каждая деталь продумана в детском садике, сделано все, чтобы детям было комфортно. Помещения садика выполнены в ярких цветах, сделаны графитовые доски, на которых дети смогут рисовать, сообщает «Новый день».

«При строительстве садика мы ставили перед собой задачу не только сделать все технологично, но и удобно, комфортно, красиво для жителей района и детей. Поэтому здесь такие решения», — сообщает заместитель генерального директора компании – генерального застройщика микрорайона Солнечный «Форму-групп» Сергей Мямин.

Торжественно открыли детский сад дети — жители Солнечного, они показали праздничный концерт. Отмечается, что в следующем году планируют начать строительство школы, куда смогут пойти учиться 1200 детей.